قلق أممي من اشتباكات طرابلس.. ودعوات لضبط النفس

عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عن قلقها البالغ حيال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة طرابلس مساء الجمعة، معتبرة أنها تأتي في فترة شديدة الحساسية وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي، مشيرة إلى أن هذه الاشتباكات إلى جانب تحشيدات المجموعات المسلحة في المناطق المحيطة بطرابلس تعرض حياة المدنيين للخطر.

وأكدت البعثة، في بيان لها اطلعت عليه 218، أن الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والأطراف الليبية المعنية يبذلون جهودا حثيثة في سبيل حلحلة الأوضاع ومن بينها المحادثات الرامية لوضع إطار دستوري يمكن من خلاله تنظيم انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة.

وناشدت البعثة الأطراف الليبية الأمنية والسياسية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي عبر الحوار ، مناشدة كذلك جميع الليبيين بذل ما في وسعهم للحفاظ على استقرار البلاد الهش في هذا الوقت الحرج.

وأشادت البعثة، في بيانها، بجهود جميع الأعيان والأطراف الليبية الذي عكفوا على نزع فتيل الاحتقان الحالي وحل الأزمة السياسية القائمة، وفق ما جاء في نص البيان.

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