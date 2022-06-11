داعية إلى ضبط النفس.. البعثة الأممية: اشتباكات طرابلس عرضت حياة المدنيين للخطر | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تلقت أنباء عن وقوع اشتباكات في طرابلس ليلة أمس الجمعة بين مجموعات مسلحة أدت إلى تعريض حياة المدنيين للخطر، مشيرة أنها تلقت أيضا أنباء أخرى عن تحشيد من قبل مجاميع مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها، اليوم السبت: “وإذ تشعر البعثة بقلق بالغ إزاء هذه التطورات.. التي تحدث في فترة شديدة الحساسية وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي.. تبذل الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والأطراف الليبية المعنية جهوداً حثيثة في سبيل حلحلة الأوضاع.. بما في ذلك عبر المحادثات الرامية لوضع إطار دستوري يمكن من تنظيم انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة”.

ولفتت البعثة إلى أنه من المزمع أن تُستهل الجولة الثالثة والأخيرة من هذه المحادثات يوم غد الأحد في القاهرة.

وناشدت البعثة الأطراف الليبية الأمنية والسياسية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس.. والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أم الوطني عبر الحوار.

وأيضا ناشدت البعثة جميع الليبيين لبذل كل ما بوسعهم للحفاظ على استقرار البلاد الهش في هذا الوقت الحرج.

وأشادت البعثة الأممية بجهود جميع الأعيان والأطراف الليبية ممن عكفوا على نزع فتيل الاحتقان الحالي وحل الأزمة السياسية القائمة.

وجاء بيان البعثة عقب ليلة وصفت بالمرعبة في طرابلس إثر اشتباكات مسلحة أرعبت وأفزعت المواطنين خاصة في طريق الشط التي تشهد خروج المواطنين في نهاية عطلة الأسبوع.