الدبيبة يتفقد مركز رعاية وحماية المدنيين بمصراتة

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفقة رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، اليوم السبت مركز رعاية وحماية المدنيين بمصراتة، وذلك للوقوف على احتياجات المركز والاطلاع على أوضاعه .

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة اطلع خلال الجولة على أقسام المركز على سير العمل بمصراتة، واستمع إلى شروح وافية من العاملين حول طبيعة العمل بهذه الأقسام.

وشدد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالمركز وجعله مركزاً وطنياً يحضى باهتمام ودعم أكبر لخدمة هذه الفئة والعاملين عليها.

وقال الدبيبة إن الحرب ضد المخدرات تتطلب تكاتف جهود جميع القطاعات، للتصدي لهذه الظاهرة وإنقاذ أبناء ليبيا، باعتبارها آفة عالمية تضيع العقول وتقتل الأرواح.