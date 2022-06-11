كيف استهل سعر الدولار تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية؟

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، مستهل تعاملات الأسبوع.

وصعدت العملة الأميركية بفارق قرش واحد، مسجلة 5.05 دينار السبت مقابل 5.04 دينار الخميس الماضي، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي حين هبط سعر صرف اليورو بفارق قرشين اثنين مسجلًا 5.32 دينار مقابل 5.34 دينار الخميس، وصعد الجنيه الإسترليني بفارق 5 قروش، مسجلا 6.25 دينار مقابل 6.20 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

واستقرت الليرة التركية عند 0.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار.