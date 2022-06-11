بفندق بطرابلس.. لاعبو نادي “الصقور طبرق” يفترشون الممرات هربا من الرصاص العشوائي

العنوان-طرابلس

قضى لاعبو وبعثة فريق الصقور طبرق ليلتهم مفترشين ممرات الفندق المقيمين فيه بالعاصمة طرابلس؛ وذلك هربا الرصاص العشوائي الذي تسبب في حالة من الهلع نتيجة الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء الجمعة.

وتقيم بعثة فريق الصقور التي تشارك في نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 في فندق يقع في محيط الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وشهدت العاصمة طرابلس ليلة مرعبة إثر اشتباكات مسلحة بين كتيبة النواصي ومجموعة مسلحة تتبع عبدالغني الككلي “غنيوة”، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جانبا من الاشتباكات وما صحابها فزع ورعب شديدين للمواطنين خاصة في طريق الشط التي تشهد تنزه المواطنين في عطلة الأسبوع، طلبا للاستجمام وهربا ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.

وأظهرت المقاطع المرئية المصورة فرار العائلات والأطفال من الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة، وسط حالة من الفوضى العارمة.

يذكر أن المجموعة الأولى من نهائيات الصعود يتصدرها البرانس برصيد 8 نقاط، من 5 مباريات، ويلاحقه الصقور ووفاق أجدابيا برصيد 7 نقاط لكل منهما، من 4 مباريات، ومن خلفهما الأنوار بـ6 نقاط من 4 مباريات، وبنغازي الجديدة 5 نقاط من 5 مباريات، والمروج 3 نقاط من 4 مباريات، والشرارة بنقطتين من 4 مباريات.

وفي الجولة السادسة من نهائيات الصعود من المقرر أن يلاقي فريق الصقور فريق الشرارة.