بالعون: قد تدخل ليبيا في حرب صغيرة لإعادة رسم المشهد السياسي والأمني

ليبيا – أعربت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون عن أسفها بسبب حالة الانسداد السياسي الحالية التي ستتعمق أكثر بعد نهاية اتفاق جنيف بسبب أزمة الشرعية بين الأطراف السياسية المتصارعة.

بالعون وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الجمعة قالت إن إصرار الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا على العمل من سرت واستمرار رفض حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة التنحي عن السلطة سيؤدي الي تأكل الموقف العسكري للطرفين داخل العاصمة في الأسابيع القادمة، ما سيمهد الطريق أمام طرف ثالث كخيار لحل الأزمة الليبية.

وأضافت :”على الرغم من التقارب الأخير بين تركيا ومصر إلا أن الخلافات مازالت مستمرة ما بينهما في ليبيا، فمطلب القاهرة بإلغاء الاتفاقية الأمنية والعسكرية مع طرابلس كشرط مهم يسبق إعادة التطبيع بين الدولتين، لم يتغير، و من غير المرجح أن توافق تركيا على طلبات الدولةالمصرية دون الحصول على شيء مقابلها”.

ورأت أنه عقب تدخل السفير الأمريكي لم يعد بإمكان الصديق الكبير صرف أي ميزانية سواء في الشرق أو الغرب، إلى حين وضع ترتيبات مالية مؤقتة تضمن توزيع إيرادات النفط بشكل عادل وشفاف.

بالعون أشارت إلى أنه وفي حال استمرار الجمود السياسي في البلاد فترات طويلة دون انفراجة ربما تدخل ليبيا في حرب صغيرة لإعادة رسم المشهد السياسي والأمني للخروج من حالة الجمود الحالية قبل الوصول الي إحلال الأمن والسلام النهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية