طرابلس على صفيح ساخن.. والدبيبة والحداد يتفقدان مركز رعاية وحماية المدنيين بمصراتة | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ، رفقة رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، صباح اليوم السبت جولة تفقدية لمركز رعاية وحماية المدنيين بمصراتة؛ وذلك للوقوف على احتياجات المركز والاطلاع على أوضاعه.

يأتي ذلك عقب ليلة وصفت بالمرعبة في طرابلس إثر اشتباكات مسلحة أرعبت وأفزعت المواطنين.. خاصة في طريق الشط التي تشهد خروج المواطنين في نهاية عطلة الأسبوع مما جعل العاصمة على صفيح ساخن.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، اطلع الدبيبة خلال الجولة على أقسام المركز، وسير العمل بها.. واستمع إلى شروح وافية من العاملين حول طبيعة العمل بهذه الأقسام.

وشدد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بالمركز وجعله مركزاً وطنياً يحظى باهتمام ودعم أكبر لخدمة هذه الفئة والعاملين عليها.

وقال الدبيبة إن “الحرب ضد المخدرات تتطلب تكاثف جهود جميع القطاعات، للتصدي لهذه الظاهرة وإنقاذ أبناءنا وبناتنا.. باعتبارها آفة عالمية تضيع العقول وتقتل الأرواح، ويعتبر مروجوها أعداءً للوطن”.

وكانت قد علقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز على الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة بين مجموعتين مسلحتين مما أثار الرعب والهلع بين مواطني العاصمة طرابلس.

وأرفقت وليامز تغريدة لها عبر توتر ببيان صادر عن البعثة الأممية بشأن اشتباكات طرابلس.. قالت فيها: “طفح الكيل!.. كفى يعني كفى!.. أدعو إلى الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا، وفي كل وقت”.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرار العائلات والأطفال من الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة.. وسط حالة من الفوضى العارمة.