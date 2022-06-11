عفاف الفرجاني: فيديو الدبيبة اعتراف حقيقي بعدم وجود حكومة وداخلية

وصفت الصحفية الليبية عفاف الفرجاني، تسجيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة لمقطع فيديو وهو يتابع أحداث العنف التي شهدتها العاصمة أمس مع مليشيا 444 بأنه دليل قول على عدم وجود حكومة أو وزارة داخلية.

وقالت «الفرجاني»، في تغريدة لها عبر تويتر، «‏رئيس الحكومة يستغيث بمليشيا 444 لمتابعة أحداث العنف والفوضى وفضها»، مشيرة إلى أنه «وثق هذا من جانبه عبر تسجيل فيديو، متجاهلا الاجهزة الامنية الرسمية وفي مقدمتها الداخلية».

واعتبرت أن ما حدث من الدبيبة «اعتراف حقيقي بأنه لا توجد حكومة ولا داخلية بل عصابات مسلحة تحت مظلة رئيس اسمه دبيبة».

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المليشيات المدعومة من قوة دعم الاستقرار بإمرة «اغنيوة الككلي»، وأخرى تتبع النواصي، بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء في طرابلس، مساء الجمعة.

ونشرت منصات إعلامية تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة اليوم مقطعاً مصوراً للدبيبة وهو يجري اتصالاً هاتفياً مع محمود حمزة آمر لواء 444 حول اشتباكات جزيرة سوق الثلاثاء بطرابلس، وهو يتابع تطورات الأحداث ويأمره بفض الاشتباكات.