وزيرة الخارجية تدعو لمحاسبة كل من شارك في اشتباكات طرابلس

دعت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى محاسبة كل من شارك في اشتباكات العاصمة طرالس.

وقالت المنقوش في تغريدة لها بموقع “تويتر” إن استخدام لغة العنف وترويع الأهالي والأطفال الذين يحاولون الاستمتاع بهواء بلادهم في يوم الجمعة المبارك هو عمل مرفوض شكلًا ومضمونًا ويجب على كل من شارك في مثل هذه الأعمال أن يحاسب، وأضافت أن الليبيين يستحقون السلام.

من جانها دعت مديرية أمن طرابلس المواطنين الذين تعرضوا لاضرار نتيجة إشتباكات يوم أمس الجمعة التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو مكتب البحث الجنائي طرابلس وإثبات الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الأضرار تشمل الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.