أمن طرابلس تدعو المتضررين من الاشتباكات إلى التوجه لأقرب مركز شرطة

العنوان-طرابلس

دعت مديرية أمن طرابلس، المواطنين المتضررين نتيجة اشتباكات ليلة أمس الجمعة التي شهدتها طرابلس، إلى التوجه إلى أقرب مركز لشرطة أو مكتب البحث الجنائي طرابلس؛ وذلك لإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقالت المديرية في بيان لها، اليوم السبت: “تنوه المديرية الأخوة المواطنين ممن تعرضوا لأضرار نتيجة اشتباكات الجمعة سواء كانت في الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو مكتب البحث الجنائي طرابلس لإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية”.

وجاء بيان مديرية أمن طرابلس عقب ليلة مرعبة شهدتها العاصمة طرابلس إثر اشتباكات مسلحة بين كتيبة النواصي ومجموعة مسلحة تتبع عبدالغني الككلي “غنيوة”، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جانبا من الاشتباكات وما صحابها فزع ورعب شديدين للمواطنين خاصة في طريق الشط التي تشهد تنزه المواطنين في عطلة الأسبوع، طلبا للاستجمام وهربا ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.

وأظهرت المقاطع المرئية المصورة فرار العائلات والأطفال من الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة، وسط حالة من الفوضى العارمة.