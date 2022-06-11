جهاز النهر الصناعي: تم البدء فعلياً في تعبئة خزان سلوق بعد استكمال أعمال الصيانة

ليبيا – قال الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح السعدي إنه تم البدء فعلياً في تعبئة خزان سلوق بعد استكمال أعمال الصيانة ومن المتوقع أن تصل المياه إلى مناطق الاستهلاك الساعات القادمة.

السعدي أشار في تصريح لقناة”ليبيا بانوراما” إلى أنه بالتنسيق مع الجهات الأمنية والبحث الجنائي ستنطلق غداً الأحد حملة إزالة البناء العشوائي على طول الخط الفرعي داخل مدينة بنغازي.

ونوّه إلى أن أكثر من مليون و100 ألف متر مكعب من المياه تصل بشكل منتظم إلى مناطق الاستهلاك بالمنطقة الغربية ولا صحة للأخبار التي تتحدث عن ضعف الإمدادات المائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية