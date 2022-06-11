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المنقوش: لغة العنف وترويع الأهالي عمل مرفوض

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

تفاعلت نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية مع اشتباكات المليشيات المدعومة بين قوة دعم الاستقرار بإمرة اغنيوة الككلي، وأخرى تتبع النواصي، بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء في طرابلس، مساء الجمعة.

كتبت نجلاء المنقوش على “تويتر”: “استخدام لغة العنف وترويع الأهالي والأطفال الذين يحاولون الاستمتاع بهؤلاء بلادهم في يوم الجمعة المبارك هو عمل مرفوض شكلاً ومضموناً ويجب على كل من شارك في مثل هذه الأعمال أن يحاسب، الليبيون يستحقون السلام”.

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قناة ليبيا الحدث

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