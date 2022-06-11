معلقة على اشتباكات طرابلس.. البعثة الأممية تدعو الأطراف الليبية إلى ضبط النفس

العنوان-طرابلس

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تلقت أنباء عن وقوع اشتباكات في طرابلس ليلة أمس الجمعة بين مجموعات مسلحة أدت إلى تعريض حياة المدنيين للخطر، لافتة أنها تلقت أنباء أخرى عن تحشيد من قبل مجاميع مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها، اليوم السبت: “وإذ تشعر البعثة بقلق بالغ إزاء هذه التطورات التي تحدث في فترة شديدة الحساسية وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي، تبذل الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والأطراف الليبية المعنية جهوداً حثيثة في سبيل حلحلة الأوضاع بما في ذلك عبر المحادثات الرامية لوضع إطار دستوري يمكن من تنظيم انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة، ومن المزمع أن تُستهل الجولة الثالثة والأخيرة من هذه المحادثات يوم غد الأحد في القاهرة”.

وناشدت البعثة الأطراف الليبية الأمنية والسياسية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أم الوطني عبر الحوار.

كما ناشدت البعثة جميع الليبيين لبذل كل ما بوسعهم للحفاظ على استقرار البلاد الهش في هذا الوقت الحرج.

وأشادت البعثة بجهود جميع الأعيان والأطراف الليبية ممن عكفوا على نزع فتيل الاحتقان الحالي وحل الأزمة السياسية القائمة.

وجاء بيان البعثة الأممية عقب ليلة مرعبة شهدتها العاصمة طرابلس إثر اشتباكات مسلحة بين كتيبة النواصي ومجموعة مسلحة تتبع عبدالغني الككلي “غنيوة”، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جانبا من الاشتباكات وما صحابها فزع ورعب شديدين للمواطنين خاصة في طريق الشط التي تشهد تنزه المواطنين في عطلة الأسبوع، طلبا للاستجمام وهربا ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.

وأظهرت المقاطع المرئية المصورة فرار العائلات والأطفال من الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة، وسط حالة من الفوضى العارمة.