بوقعيقيص: خارطة طريق جنيف ستضع خواتيمها قبل نهاية يونيو الجاري

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن خارطة طريق جنيف ستضع خواتيمها قبل نهاية يونيو الجاري داعيةً الليبيين الى وضع خارطة الطريق التي ستقود البلاد الى البر الأمن والانتخابات المتزامنة القادمة وبمباركة ودعم دولي.

بوقعيقيص نوّهت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن خارطة طريق جنيف ليست قرآن وليست دستور ويمكن الاحتفاظ منها قاصدةً المجلس الرئاسي فهو لا يخرج إذا خرجت الحكومة التي جاء برئيسها ومنحها الثقة مجلس النواب ثم أسقطها عنها فهما جسمين منفصلين الرئيس والحكومة .

وأضافت”وتبقى كذلك جملة المهام التي جاءت بالخريطة وعجزت عنها حكومة الوحدة الوطنية لابد أن تدخل حيز التنفيذ، نحن اليوم بأمس الحاجة الى التحام المجلس الرئاسي مع مجلس النواب من أجل وضع الآليات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة وغني عن القول أن بقاء هذه المجالس أفضل من الانزلاق الى الفوضى والحرب”.

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