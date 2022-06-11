نورلاند: المسؤولين عن اشتباكات طرابلس سيدفعون الثمن | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن المسؤولين عن الاشتباكات التي وقعت فيما يُعرف بجزيرة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، سيدفعون ثمن هذه الاشتباكات من الشعب الليبي وكذلك المجتمع الدولي.

وأضاف، نورلاند في تغريدة له عبر تويتر: “لا ينبغي أن تستمر مثل هذه الاشتباكات أو تتصاعد”.

يأتي ذلك عقب ليلة وصفت بالمرعبة في طرابلس إثر اشتباكات مسلحة أرعبت وأفزعت المواطنين.. خاصة في طريق الشط التي تشهد خروج المواطنين في نهاية عطلة الأسبوع.

وكانت قد علقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز على الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة بين مجموعتين مسلحتين مما أثار الرعب والهلع بين مواطني العاصمة طرابلس.

وأرفقت وليامز تغريدة لها عبر توتر ببيان صادر عن البعثة الأممية بشأن اشتباكات طرابلس.. قالت فيها: “طفح الكيل!.. كفى يعني كفى!.. أدعو إلى الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا، وفي كل وقت”.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرار العائلات والأطفال من الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة.. وسط حالة من الفوضى العارمة.