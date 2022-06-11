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اليعقوبي: الدبيبة وصل لقمة الانهيار والأمور السياسية والأمنية خارج سيطرته

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وجهت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي انتقادا شديدا إلى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية بعد ظهوره في مقطع فيديو مصور وهو يتواصل مع أحد قادة المجموعات المسلحة خلال الاشتباكات التي شهدتها العاصمة أمس الجمعة.

وقالت اليعقوبي، في تغريدة لها “بتويتر”، “‏يا دبيبه من نصحك بعقار “مكالمة 444″ لم يستشر الطبيب لأن هذا الدواء لديه العديد من الأعراض الجانبية وقد تكون قاتله، ويدل بأنك وصلت إلى قمة الانهيار مع من يسيطر على طرابلس”.

وتساءلت قائلة:”فأين وزير داخليتُك؟” مضيفة “اتضح بأنك تحكم مِنْ وفي مكان إقامتك فقط وأما الأمور السياسية والأمنية فهي خارج السيطرة”.

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قناة ليبيا الحدث

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