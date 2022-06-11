مديرية طرابلس: على من تعرض لأضرار في الأرواح أو الممتلكات بالاشتباكات التوجه لمراكز الشرطة

دعت مديرية أمن طرابلس، المواطنين، ممن تعرضوا لأي أضرار نتيجة إشتباكات يوم أمس الجمعة بمنطقة سوق الثلاثاء، في الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، إلى التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو مكتب البحث الجنائي طرابلس وإثبات الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المليشيات المدعومة من قوة دعم الاستقرار بإمرة «اغنيوة الككلي»، وأخرى تتبع النواصي، بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء في طرابلس، مساء الجمعة.

ونشرت منصات إعلامية تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة اليوم مقطعاً مصوراً للدبيبة وهو يجري اتصالاً هاتفياً مع محمود حمزة آمر لواء 444 حول اشتباكات جزيرة سوق الثلاثاء بطرابلس، وهو يتابع تطورات الأحداث ويأمره بفض الاشتباكات.