من مالطا.. المنقوش: ليبيا تواجه أزمة سياسية

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال لقائها نظيرها المالطي “آيان بورج” أن ليبيا اليوم تواجه أزمة سياسية وهناك الكثير من التحديات ولكن يظل هناك أمل للوصول إلى حل سياسي ليبي-ليبي و حوار شامل بين جميع الأطراف يوصل الليبيين إلى الانتخابات.

وبينت المنقوش خلال زيارتها إلى العاصمة المالطية السبت ضمن إحياء ذكرى العلاقات التاريخية الليبية المالطية والتى تصادف ١١ يونيو ١٩٦٤أن جهود الوساطة التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني وليامز”؛ من أجل الوصول للقاعدة الدستورية قد قاربت على الانتهاء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وأشارت المنقوش إلى أن دولة مالطا صديقة وجارة لها دور إيجابي في دعم السلام حيث تجمعها بليبيا علاقات شراكة وثيقة إذ تعتبر ليبيا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال مالطا، وأن هذه العلاقات التي تربطنا مبنية على الود والاحترام المتبادل.وزيرة الخارجية والتعاون الدولي تصل مالطا في زيارة عمل رسمية

وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة، وسُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين فى عدة مجالات مختلفة خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والإنساني ومنه ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية

والتقت الوزيرة الرئيس المالطي “جورج أفيلا” بقصر غراند ماسترو بالعاصمة فاليتا، والذي عبر عن عمق العلاقات بين البلدين الصديقين مؤكداً دعمه لجهود السلام والاستقرار فى ليبيا.