المنقوش تجتمع مع رئيس مالطا.. وفيلا: ندعم الاستقرار في ليبيا

اجتمعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش مع الرئيس المالطي جورج فيلا بقصر غراند ماسترو بالعاصمة المالطية فاليتا، اليوم السبت، إذ أكد فيلا على دعمه جهود السلام والاستقرار في ليبيا.

وتأتي زيارة المنقوش ضمن إحياء ذكرى العلاقات التاريخية الليبية – المالطية التى بدأت في ١١ يونيو ١٩٦٤.

كما اجتمعت وزيرة الخارجية مع نظيرها المالطي آيان بورج، وتناولا التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة، وسُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين فى عدة مجالات مختلفة خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي وملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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المنقوش: ليبيا في أزمة سياسية لكن الأمل قائم في الوصول إلى حل

بدورها، قالت المنقوش إن «ليبيا اليوم تواجه أزمة سياسية وهناك الكثير من التحديات، ولكن يظل هناك أمل للوصول إلى حل سياسي ليبي – ليبي وحوار شامل بين جميع الأطراف يوصل الليبيين إلى الانتخابات».

واعتبرت أن «جهود الوساطة التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز من أجل الوصول للقاعدة الدستورية قد قاربت على الانتهاء».

وأضافت الوزيرة أن «مالطا دولة صديقة وجارة لها دور إيجابي في دعم السلام؛ حيث تجمعنا علاقات شراكة وثيقة، إذ تعتبر ليبيا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال مالطا».