صلاح: ألاحق الكرة الذهبية.. وهكذا يسير نظامي الغذائي

أكد النجم الدولي المصري محمد صلاح رغبته العارمة في الفوز بالكرة الذهبية، ليصبح أول إفريقي يحقق ذلك الإنجاز بعد الليبيري جورج ويا.

وقال محمد صلاح في مقابلة مع مجلة “فرانس فوتبول” الرائدة في مجال كرة القدم: “صدمت بترتيبي في عام 2021 (السابع)، وبالنسبة لهذا العام فالهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا تحتسب ضدي حتى لو لعبت مباراة جيدة، لكنها لا تلغي كل ما حققته منذ شهور”.

وتابع نجم ليفربول الإنجليزي: “دعونا ننتظر التصويت، وإذا لم أفز بالكرة الذهبية عام 2022 فسأفعل كل ما بوسعي لأكون اللاعب التالي الذي يفوز بذلك اللقب”.

وشدد صلاح على أن ليفربول كان يستحق التتويج بدوري أبطال أوروبا، قائلا: “استحقينا الفوز أمام ريال مدريد، وأتيحت لنا العديد من الفرص. أتيحت لي فرصتان أو ثلاث، لكن تيبو كورتوا (حارس الريال) تصدى لهجماتنا بشكل لا يصدق. لقد كانت ليلته”.

ومن جهة أخرى، أشار نجم ليفربول إلى أنه يمارس التأمل يوميا لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة، لمساعدته على التركيز في الملعب.

وأضاف صلاح: “خصصت غرفتين في منزلنا لآلات اللياقة البدنية المختلفة، كما أنه بمقدوري الخضوع للعلاج بالتبريد في المنزل، وهناك غرفة للضغط العالي”.

وتابع: “أسعى باستمرار لتحسين حالتي البدنية. زوجتي تقول إنني أقضي وقتا أطول مع أجهزتي أكثر من وقتي معها”.

نظام غذائي

كما تطرق صلاح في مقابلته لنظامه الغذائي الصارم، موضحا أنه “رغم حبه للبرغر، فإنه يجتهد في تناول الطعام الصحي”، مضيفا: “أحب البروكلي والبطاطا الحلوة والأسماك والدجاج والسلطة. عندما آكل في مطعم كبير بلندن فإنني أختار السوشي، كما أنني أتناول البيتزا مرة في الشهر على الأكثر”.

وأوضح المهاجم المصري سبب خلع قميصه بعد تسجيل الأهداف كنوع من الاحتفال، قائلا إنه يشعر بالرضا عن جسده، خاصة بعد كل عمله الشاق: “عندما تقاتل بشدة لبناء جسم مثالي، لا داعي للخجل”.

صلاح في المستطيل الأخضر

لكن أن تكون أحد أقوى المهاجمين في عالم كرة القدم فعليك أن تدفع الثمن، إذ يتعرض لاعب ليفربول باستمرار للضغط من المدافعين، وغالبا ما ترتكب ضده أخطاء أثناء المباريات.

وحول هذه النقطة يقول صلاح: “إذا تعرضت لخطأ أنهض ولا أشتكي للحكم. لكي تلعب كرة قدم جيدة، يجب أن تكون قدماك على أرض الملعب، هذا كل شيء. لا فائدة من التدحرج على الأرض والنحيب”.

ولفت إلى وجود مدافعين يتابعون تحركاته في الملعب باستمرار، وهو ما يجعله يسعى لإيجاد مساحات في صفوف الفريق الخصم، موضحا: “هدفي في أي مباراة أخوضها عدم منح الدفاع فرصة لالتقاط أنفاسه. عليّ أن أجعل خط الدفاع يشعر بالخطر طوال التسعين دقيقة”.

وعن أحلامه في عالم الكرة قال صلاح: “مثل باقي اللاعبين، أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم. في ليفربول ندعم بعضنا، يجب أن أكون مثالا للاعبي الفريق، فأكون أول من يضغط ويضحي بنفسه من أجل الفريق”.

وأشاد صلاح في المقابلة بمهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة، مؤكدا أن المهاجم الفرنسي هو أحد أكثر اللاعبين اكتمالا في تشكيلة الفريق الملكي، وواصفا إياه بأنه “لا يرى نفسه مجرد هداف، إنه يعلم أنه يؤثر في كل جانب من جوانب مباريات ريال مدريد”.