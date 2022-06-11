البعثة الأممية: نناشد جميع الليبيين الحفاظ على استقرار ليبيا الهش في هذا الوقت الحرج

ناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف الليبية الأمنية والسياسية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة.

كما ناشدت البعثة الأممية، في بيان لها، جميع الأطراف لحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أم الوطني عبر الحوار، وعلى جميع الليبيين بذل كل ما بوسعهم للحفاظ على استقرار البلاد الهش في هذا الوقت الحرج.

وذكرت البعثة، أنها تلقت أنباء عن وقوع اشتباكات في طرابلس ليلة أمس بين مجموعات مسلحة أدت الى تعريض حياة المدنيين للخطر، كما تلقت أنباء أخرى عن تحشيد من قبل مجاميع مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس.

وعبرت عن شعورها بقلق بالغ إزاء هذه التطورات التي تحدث في فترة شديدة الحساسية وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي، تبذل الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والأطراف الليبية المعنية جهوداً حثيثة في سبيل حلحلة الأوضاع بما في ذلك عبر المحادثات الرامية لوضع إطار دستوري يمكن من تنظيم انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة، ومن المزمع أن تُستهل الجولة الثالثة والأخيرة من هذه المحادثات يوم غد الأحد 12 يونيو في القاهرة.

وأشادت البعثة بجهود جميع الأعيان والأطراف الليبية ممن عكفوا على نزع فتيل الاحتقان الحالي وحل الأزمة السياسية القائمة.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المليشيات المدعومة من قوة دعم الاستقرار بإمرة «اغنيوة الككلي»، وأخرى تتبع النواصي، بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء في طرابلس، مساء الجمعة.

ونشرت منصات إعلامية تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة اليوم مقطعاً مصوراً للدبيبة وهو يجري اتصالاً هاتفياً مع محمود حمزة آمر لواء 444 حول اشتباكات جزيرة سوق الثلاثاء بطرابلس، وهو يتابع تطورات الأحداث ويأمره بفض الاشتباكات.