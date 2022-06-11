قبيل اجتماع لجنة المسار الدستوري.. المنفي يلتقي أعضاء بمجلسي النواب والدولة

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبد الله اللافي، اليوم السبت، اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ومجلس الدولة، لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وبحث أفضل السبل لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وإجراء الانتخابات.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، بحث أهمية نجاح اجتماعات الجولة الأخيرة للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، التي ستعقد في القاهرة خلال الفترة 12-19 يونيو، والتي تهدف إلى وضع إطار دستوري توافقي بين جميع الأطراف.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة استكمال العمل على المسار الدستوري، للخروج من الأزمة السياسية، واستمرار الحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة، في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.