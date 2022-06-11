تحرير مختطفين أفارقة في إجدابيا

العنوان-إجدابيا

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع الهلال النفطي، تحرير 20 شخصًا من جنسيات أفريقية مختلفة من إحدى عصابات الفدية بالمدينة.

ووصلت معلومات للفرع عن وجود عصابة تخطف العمالة الوافدة من الجنسية الأفريقية، وتطالب أهالي المخطوفين بدفع أموال نظير إطلاقهم.

وجرى فتح محضر تحري وجمع المعلومات حول المعلومات الواردة من أجل التأكد من صحتها. وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة جرت مداهمة المكان الذي عُثِر فيه على الأشخاص المخطوفين وضبط العصابة التي كان يقودها شخص تشادي الجنسية.

كما تم نقل الأشخاص المخطوفين إلى مقر الفرع للاطمئنان على حالتهم الصحية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.