السويحلي: “باشاغا وصوان” يتحملان مسؤولية ترويع المواطنين في طرابلس

هاجم رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق وعضوه الحالي عبد الرحمن السويحلي، رئيس الحكومة فتحي باشاغا ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان .
كتب قائلًا على تويتر: “مهووس السلطة المعتوة باشاغا ومِن وراءه عرّاب الصفقات الفاسدة “صوان” يتحملان كامل المسؤولية لِما آلت إليه الأوضاع في طرابلس من توتر أمني وترويع للمواطنين”.
وتابع قائلًا: “لقد نسفوا الإستقرار والهدوء النسبي الذي كانت تنعم به البلاد عندما أفشلوا الإنتخابات وشكلوا حكومة موازية بالتآمر مع عقيلة وحفتر”، على حد تعبيره.
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