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السويحلي: “باشاغا وصوان” يتحملان مسؤولية ترويع المواطنين في طرابلس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

هاجم رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق وعضوه الحالي عبد الرحمن السويحلي، رئيس الحكومة فتحي باشاغا ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان .

كتب قائلًا على تويتر: “‏مهووس السلطة المعتوة باشاغا ومِن وراءه عرّاب الصفقات الفاسدة “صوان” يتحملان كامل المسؤولية لِما آلت إليه الأوضاع في طرابلس من توتر أمني وترويع للمواطنين”.

وتابع قائلًا: “لقد نسفوا الإستقرار والهدوء النسبي الذي كانت تنعم به البلاد عندما أفشلوا الإنتخابات وشكلوا حكومة موازية بالتآمر مع عقيلة وحفتر”، على حد تعبيره.

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قناة ليبيا الحدث

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