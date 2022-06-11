السويحلي: “باشاغا وصوان” يتحملان مسؤولية ترويع المواطنين في طرابلس

هاجم رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق وعضوه الحالي عبد الرحمن السويحلي، رئيس الحكومة فتحي باشاغا ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان .

كتب قائلًا على تويتر: “‏مهووس السلطة المعتوة باشاغا ومِن وراءه عرّاب الصفقات الفاسدة “صوان” يتحملان كامل المسؤولية لِما آلت إليه الأوضاع في طرابلس من توتر أمني وترويع للمواطنين”.

وتابع قائلًا: “لقد نسفوا الإستقرار والهدوء النسبي الذي كانت تنعم به البلاد عندما أفشلوا الإنتخابات وشكلوا حكومة موازية بالتآمر مع عقيلة وحفتر”، على حد تعبيره.