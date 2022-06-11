الرئيس التشادي: ذهب بقيمة 91 مليون دولار ينتقل كل أسبوع إلى ليبيا

كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي “محمد إدريس ديبي”، أن ذهبا بقيمة 57 مليار فرنك أفريقي (91 مليون دولار) يغادر تشاد كل أسبوع متجهًا إلى ليبيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن ذلك.

وأوضح “ديبي” في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ الأمريكية أن قيمة الذهب المهرّب إلى خارج البلاد تقدر بأكثر من 90 مليون دولار أسبوعيا، بينما بلغت صادرات الذهب الرسمية لتشاد حوالي 200 مليون دولار في 2020، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وقالت “بلومبرغ” إن “ديبي” يسعى للاستفادة من الذهب المستخرج في أقصى الشمال، وهي منطقة عديمة الجنسية إلى حد كبير تسيطر عليها مليشيات مسلحة، مشيرة إلى أن تشاد تواجه حاليًا أزمة أمن غذائي وتكافح للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين الخارجيين.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن تعدين الذهب في المنطقة الحدودية بين تشاد وليبيا والنيجر طالما شكل تحديًا أمنيًا للإدارة في العاصمة نجامينا، وأضافت أن المتمردين المتمركزين في ليبيا استخدموا هذه المنطقة في أوائل 2021 لشن هجوم للإطاحة بوالد ديبي.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي قد أعلن قبل أيام إخلاء المناطق الحدودية مع ليبيا بولاية تبستي من جميع أشكال التنقيب غير القانوني على الذهب، مع إنشاء قاعدتين عسكريتين في الجهة لإعادة الاستقرار.