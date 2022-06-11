ليبيا تسجل 6 إصابات بكورونا على أساس أسبوعي

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 6 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا” كمتوسط عام، بعد تحليل 183 عينة خلال الفترة من 4 حتى 9 يونيو الجاري.

ووفق بيان المركز رقم 689؛ فقد كان متوسط حالات الشفاء 6 حالات، في حين لم يتم تسجيل أي حالات وفاة على مستوى البلاد.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 3.28% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 502,076 منها 60 حالة نشطة، إضافة إلى تعافي 495,586 حالة، ووفاة 6,430 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,260,427 جرعة و1,177,469 تلقوا الجرعة الثانية و 117,799 تلقوا الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد التطعيمات 3,555,695 جرعة.

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