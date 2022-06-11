السفارة البريطانية: تدين اشتباكات طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا، عن موقفها من اشتباكات طرابلس أمس.

وقالت السفارة، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر. إن المملكة المتحدة تؤيد البيان المهم الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالكامل.

وأضافت السفارة البريطانية، ندين اشتباكات الليلة الماضية في طرابلس. والمسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار لما فيه الخير للشعب الليبي.

المملكة المتحدة تؤيد هذا البيان المهم الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا بالكامل وتدين اشتباكات الليلة الماضية في #طرابلس. تقع المسؤولية على عاتق جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار لما فيه الخير للشعب الليبي. https://t.co/GL0WiudWpN — UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) June 11, 2022

وكانت قد شهدت مدينة طرابلس، اشتباكات مسلحة بين ما يعرف بالقوة الثامنة “كتيبة النواصي”. وأخرى تتبع الميليشياوي عبد الغني الككلي الشهير بـ”غنيوة”، حيث جرى تبادل لإطلاق النار. وسادت حالة من الذعر بين سكان المنطقة إثر انقطاع الكهرباء، وتبادل الرماية بالأسلحة الآلية.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرار العائلات والأطفال من الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة.. وسط حالة من الفوضى العارمة.