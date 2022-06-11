نصية: ماحصل من اقتتال كان بين مؤسسات تتقاضى مرتبات من الخزينة العامة

استنكر عضو مجلس النواب عبد السلام نصية ترويع المدنيين في طرابلس على ما وصفها بالمؤسسات الأمنية التي تتقاضى مرتباتها من الدولة.

وقال نصية في تغريدة عبر “تويتر”: “‏ما حصل من اقتتال وترويع للمدنيين البارحة كان بين مؤسسات أمنية رسمية وليس مليشيات مسلحة”.

وأضاف نصية أن هذه مؤسسات أمنية تتقاضى مرتبات من الخزينة العامة للدولة من أجل حفظ أمن الوطن والمواطن.

وتابع عضو مجلس النواب: لذا يجب أن تكون القرارات على مستوى الدولة ومؤسساتها وليس على مستوى أفراد.‎

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المليشيات المدعومة من قوة دعم الاستقرار بإمرة «اغنيوة الككلي»، وأخرى تتبع النواصي، بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء في طرابلس، مساء الجمعة.

ونشرت منصات إعلامية تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة اليوم مقطعاً مصوراً للدبيبة وهو يجري اتصالاً هاتفياً مع محمود حمزة آمر لواء 444 حول اشتباكات جزيرة سوق الثلاثاء بطرابلس، وهو يتابع تطورات الأحداث ويأمره بفض الاشتباكات.