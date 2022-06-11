المنفي والسفير الأمريكي يبحثان الأوضاع الأمنية في طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، “ريتشارد نورلاند” هاتفيا الأوضاع الأمنية في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس بعد اشتباكات ليلة أمس.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال المباحثات التأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف بالتهدئة وتغليب مصلحة الوطن

وبحث الطرفين سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، واجتماعات المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة، حيث تم التأكيد على أهمية نجاح أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، في الوصول إلى صيغة توافقية، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الإنتخابية في أقرب الآجال، باعتبارها السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد.