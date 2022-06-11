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مشايخ قبائل ونشطاء مدنيون يرفضون العودة إلى الاقتتال بين الليبيين

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد عدد من مشايخ القبائل والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة هي مفتاح الحل في ليبيا، مشيرين إلى أن من يتصدر المشهد حاليًا هم سبب معاناة الليبيين، ولن يكونوا في يوم حلاً لها.

وأكد المشايخ والنشطاء خلال بيان لهم، عقب اجتماع عقدوه السبت في منطقة سلوق قرب بنغازي، أنهم ليسوا ضد أحد ولا يسوّقون لأحد، ولا يُمجدون أي شخص.

ورفض البيان العودة إلى الاقتتال بين الليبيين، مستهجنًا اتخاذهم كمطية للوصول إلى الكراسي مع التأكيد على حرمة الدم الليبي، مطالبًا بالعودة إلى دستور عام 1951 غير المعدل، والتشديد على وحدة ليبيا أرضًا وشعبًا ومؤسسات.

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قناة 218 الليبية

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