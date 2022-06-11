الجدال: محمود حمزة كان يعمل في مكتب بلحاج ومدعوم من تركيا

كشف المحلل السياسي المختار الجدال أن آمر اللواء “444” محمود حمزة كان يعمل في مكتب آمر الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، مؤكدا أنه أيضا مدعوم من تركيا.

وقال الجدال في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن محمود حمزة مدني التحق في 2011م بثوار طرابلس، وعمل في مكتب عبدالحكيم بلحاج في معيتيقة عندما كان رئيس المجلس العسكري طرابلس، ثم التحق بقوة الردع، ومُنح رتبة ملازم في الشرطة ويحمل الآن رتبة مقدم.

وأشار المحلل السياسي إلى أن حمزة أنشأ كتيبة 20- 20 مقرها في معيتيقة بعد أن انفصل عن قوة الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة.

وأوضح أن الكتيبة 20- 20 تحولت إلى لواء 444 وأصبح يتبع رئاسة الأركان في الغرب الليبي، مبينا أن اللواء 444 تلقى دعما من الأتراك والقوات الأمريكية “أفروكوم”.

ولفت الجدال إلى أن مجموعة من اللواء 444 اقتحمت منزل آمر منطقة طرابلس العسكرية، عبد الباسط مروان الذي تمت إقالته من قبل حكومة الدبيبة.

وتابع: بعد العودة الأخيرة لعبدالحكيم بلحاج استقوى اللواء 444 وتدخل في عملية الصلح التي تم بموجبها إخراج فتحي باشاغا عند دخوله لمدينة طرابلس ، وتدخل في فك الاشتباك بين المليشيات أمس الجمعة.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المليشيات المدعومة من قوة دعم الاستقرار بإمرة «اغنيوة الككلي»، وأخرى تتبع النواصي، بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء في طرابلس، مساء الجمعة.

ونشرت منصات إعلامية تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة اليوم مقطعاً مصوراً للدبيبة وهو يجري اتصالاً هاتفياً مع محمود حمزة آمر لواء 444 حول اشتباكات جزيرة سوق الثلاثاء بطرابلس، وهو يتابع تطورات الأحداث ويأمره بفض الاشتباكات.