السفير الأوروبي: اشتباكات سوق الثلاثاء «مخزية وصادمة»

وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيه خوسيه ساباديل، اشتباكات سوق الثلاثاء في طرابلس بـ«الصادمة والمخزية».

وأضاف عبر حسابه بموقع «تويتر» اليوم السبت: «جرى إطلاق النار على حديقة يركض فيها الأطفال ويلعبون. الأماكن العامة في طرابلس ملك للعائلات وليس رجال مسلحين».

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تأييد أوروبي لموقف البعثة الأممية من اشتباكات

كما أعاد السفير الأوروبي نشر بيان البعثة الأممية التي دانت الاشتباكات، معبرة عن قلقها من الوضع الأمني وتعريض حياة المدنيين للخطر في العاصمة.

وأضافت البعثة: «هذه التطورات تحدث في فترة شديدة الحساسية، وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي»، داعية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة، وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أم الوطني عبر الحوار.