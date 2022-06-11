باشاغا يدعو لترتيبات أمنية بإشراف أممي لنزع السلاح من طرابلس

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن حماية المدنيين والأبرياء من المواطنين العزل في العاصمة طرابلس لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال نزع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، عبر ترتيبات أمنية بإشراف البعثة الأممية.

وأضاف باشاغا في منشور، أن الأمن والسلام لا يمكن أن يستتبا دون وجود دولة تحظى سلطاتها بالشرعية الدستورية والقانونية، مشيراً إلى أن هذا يدفعه للمُضي قُدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وجدد باشاغا هجومه على حكومة الدبيبة التي وصفها بالعصبة الخارجة عن القانون ومنتحلةً للصفة، مضيفاً أنها ليست محلاً للثقة ولا يمكن أن تضمن إجراء انتخابات وهي فاقدة للسيطرة على أمن وسلامة المواطنين، وفق قوله.

وأعرب باشاغا عن حرصه على حماية المدنيين وحُرمة الدم الليبي، وأرواح الأبرياء التي صارت مهددة جراء الفوضى، لافتاً إلى أنه آثر السلام على القتال ومد يديه لكل الأطراف للظفر بالتوافق الليبي الليبي بين مجلسي النواب والدولة.

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