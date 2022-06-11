المنقوش من مالطا: ليبيا تواجه أزمة سياسية والكثير من التحديات

وصلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها إلى العاصمة المالطية اليوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المنقوش تؤدي زيارة رسمية بدعوة من رئيس الجمهورية المالطي جورج فيلا، وتأتي ضمن إحياء لذكرى العلاقات التاريخية الليبية المالطية والتى تصادف 11 يونيو 1964.

وبحسب البيان، فإن المنقوش التقت الرئيس المالطي “جورج أفيلا” بقصر غراند ماسترو بالعاصمة فاليتا، والذي عبر عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكداً دعمه لجهود السلام والاستقرار فى ليبيا.

كما اجتمعت معالي الوزيرة بنظيرها المالطي “آيان بورج” ، وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة ، وسُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين فى عدة مجالات مختلفة خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والإنساني ومنه ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وخلال اللقاء أعربت المنقوش أن ليبيا اليوم تواجه أزمة سياسية وهناك الكثير من التحديات ولكن يوجد أمل للوصول إلى حل سياسي ليبي ليبي وحوار شامل بين جميع الأطراف يوصل الليبيين إلى الانتخابات خاصة آن جهود الوساطة التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني وليامز”؛ من أجل الوصول للقاعدة الدستورية قد قاربت على الانتهاء.

كما قدمت الوزيرة شكرها وتقديرها، وأشارت إلى أن دولة مالطا صديقة وجارة لها دور إيجابي في دعم السلام حيث تجمعنا علاقات شراكة وثيقة إذ تعتبر ليبيا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال مالطا، وأن هذه العلاقات التي تربطنا مبنية على الود والاحترام المتبادل.