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سرقة 300 متر أسلاك كهرباء بإدارة توزيع الوسطى

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهرباء مسافة 300 متر من خط الفلاجة التابع إلى إدارة توزيع الوسطى.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إنه جرى، أمس الجمعة، الاعتداء على خط الفلاجة وسرقة أسلاك كهرباء مسافة 300 متر ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

– سرقة أسلاك كهرباء بطول 600 متر في تاجوراء

وجددت شركة الكهرباء شكواها من استمرار ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ما يتسبب في انقطاع الكهرباء بشكل متكرر وزيادة معاناة المواطنين.

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بوابة الوسط

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