الداخلية تباشر التحقيقات في اشتباكات طرابلس وتتعهد بمحاسبة الجناة

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، أن الإجراءات القانونية مستمرة لملاحقة ومحاسبة المتسببين في اشتباكات طرابلس، وإحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الأمين، السبت بديوان مديرية أمن طرابلس بحضور مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، جرى فيه متابعة عمليات التحقيق حول الوقائع التي حدثت الجمعة، جراء الاشتباكات المسلحة داخل العاصمة طرابلس.
وأشار الأمين إلى أن وزارة الداخلية على تواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال، وأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية وتأمين المواطنين، كما سيتم ردع ومحاسبة كل من يتسبب في تكرار مثل هذه الأعمال للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن، وفق قوله.
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