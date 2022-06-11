الداخلية تباشر التحقيقات في اشتباكات طرابلس وتتعهد بمحاسبة الجناة

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، أن الإجراءات القانونية مستمرة لملاحقة ومحاسبة المتسببين ‏في اشتباكات طرابلس، وإحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ‏

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الأمين، السبت بديوان مديرية ‏أمن طرابلس بحضور مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية بوزارة ‏الداخلية، جرى فيه متابعة عمليات التحقيق حول الوقائع التي حدثت الجمعة، جراء ‏الاشتباكات المسلحة داخل العاصمة طرابلس.‏

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وأشار الأمين إلى أن وزارة الداخلية على تواصل مع الأجهزة ‏الأمنية والعسكرية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال، وأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات ‏لحماية وتأمين المواطنين، كما سيتم ردع ومحاسبة كل من يتسبب في تكرار مثل هذه ‏الأعمال للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن، وفق قوله.

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