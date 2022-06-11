السفير الهولندي عن اشتباكات طرابلس: يجب أن يتوقف هذا العنف فورا

عبر السفير الهولندي لدى ليبيا، دولف هوكونينغ، اليوم السبت، «صدمته» من الاشتباكات التي شهدتها مدينة طرابلس، أمس الجمعة، داعيا إلى ضرورة «وقف العنف على الفور».

وأعادت السفير تغريد بيان البعثة الأممية بشأن الحادثة وكتب على حسابه على «تويتر»: «صدمت من اشتباكات الليلة الماضية في وسط مدينة طرابلس. تعريض حياة المدنيين بما في ذلك العائلات مع أطفالهم للخطر. يجب أن يتوقف هذا العنف على الفور!».

وعاش سكان طرابلس ساعات من الذعر والقلق، مساء الجمعة، بعد اندلاع اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق الثلاثاء، وهي من المناطق الأكثر ازدحامًا في المدينة.

وأظهرت تسجيلات مصورة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي مواطنين، بينهم أطفال ونساء، يركضون في حالة ذعر، هربًا من منطقة الاشتباكات والرماية العشوائية. وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين عناصر مسلحة تتبع كتيبة النواصي، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، من دون وضوح أسبابها.

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البعثة الأممية «قلقة».. وباشاغا يدعو لإخلاء طرابلس من الأسلحة

وعبرت البعثة الأممية عن «قلقها البالغ إزاء اشتباكات مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس أدت الى تعريض حياة المدنيين للخطر» أمس الجمعة، و«أنباء أخرى عن تحشيد من قبل مجموعات مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس».

وقالت البعثة في بيان إن «هذه التطورات تحدث في فترة شديدة الحساسية، وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي». مناشدة «الأطراف الليبية الأمنية والسياسية لمارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أم الوطني عبر الحوار».

بدورها، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «طفح الكيل!.. كفى يعني كفى!..أدعو إلى الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا، وفي كل وقت». وأعادت وليامز تضمين بيان صادر عن البعثة الأممية، تعليقًا على الاشتباكات التي أثارت هلعًا وغضبًا واسعًا بين المواطنين.

فيما دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إلى ضرورة فرض ترتيبات أمنية بإشراف البعثة الأممية لإخلاء العاصمة من كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وذلك «لحماية المدنيين والأبرياء من المواطنين العزل».

وأضاف باشاغا في تعليقه على أحداث اشتباكات «سوق الثلاثاء» في قلب العاصمة طرابلس مساء أمس الجمعة: «لا يمكن للأمن أن يستتب، وللسلام أن يستقر، دون وجود دولة تحظى سلطاتها بالشرعية الدستورية والقانونية، وهذا يحثنا على المضي قدمًا نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، حسبما ذكر على حسابه بموقع «تويتر» اليوم السبت.