نشطاء في طبرق وضواحيها يشكون من سوء المعاملة في منفذ السلوم المصري

أخبار ليبيا 24-خاص

أعرب عدد من نشطاء المجتمع المدني في طبرق، اليوم السبت، عن استيائهم الشديد من المعاناة التي يتعرض لها المسافرين الليبيين برًا عبر منفذ السلوم.

وخاطب النشطاء في بيان ألقي بميدان الشهداء في طبرق رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب. ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية اشتكوا من خلاله، مما وصفوه بسوء المعاملة بمعبر السلوم وكذلك رفع الرسوم الباهظة وفرض تأشيرة للدخول إلى الأراضي المصرية.

وشارك في الوقفة سائقي سيارات الإسعاف الليبيين.

وجاء في البيان، الذي تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، أنهم حريصين على مصلحة الوطن واحترام الجوار. مع الشقيقة مصر وحسن العلاقات مع الأشقاء واحترام المصالح بين البلدين.

وأضاف: “نشتكي من سوء المعاملة بمعبر السلوم من رفع الرسوم الباهظة وفرض تأشيرة للدخول إلى الأراضي المصرية”، معتبرين أن ذلك إجهاض للمسافرين الليبيين والمرضى الذين في أمس الحاجة للعلاج.

وذكر البيان، أن هذا تسبب في رفع أجور المواصلات والتنقل بين البلدين.

كما اشتكى النشطاء من سوء استقبال الأجهزة الأمنية بمنفذ السلوم للمسافرين الليبيين.وعدم احترامهم واستقبالهم بـ “الفاظ سوقية ورمي الجوازات التي تحمل الهوية الليبية”.

وجاء في البيان، أن أي “مواطن يعترض على هذه المعاملة يكون مصيره السجن والحبس في غياب الخدمات. داخل المنفذ من دورات مياه وكراسي كذلك تأخير الإجراءات المتعمد وابتزازهم ومنع دخول سيارات الإسعاف الليبية”.

وطالب النشطاء من المسؤولين الليبيين بسرعة معالجة هذا الأمر مع الحكومة المصرية.