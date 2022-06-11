أعيان قبيلة العواقير: خطاب القبيلة هو في اتجاه الوطن ودعم الجيش ونؤكد مساندتنا للقيادة العامة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية

ضمن الكلمات التي أُلقيَتْ في اجتماع أعيان ومشايخ و عمد قبيلة العواقير بمنطقة المقزحة، كلمةٌ لأحد أعيان القبيلة أثنى خلالها على الدور الذي تقوم به القبيلة من أجل وحدة صف الوطن، مؤكداً أن الخطاب يجب أن يكون في اتجاه الوطن و في اتجاه دعم الجيش الوطني ولا شيء غيره، وأنْ لا يتجهَ الخطابُ ناحيةَ المزايداتِ التي يراد بها الباطل

كما شدد الأعيان على ضرورة مساندة كل الجهات الأمنية و على رأسها القوات المسلحة التي تعتبر العمود الفقري للبلاد.

ودعا الأعيان كل العسكريين في أنحاء البلاد جنوبا وغربا و شرقا إلى توحيد الكلمة للخروج باللاد إلى الاستقرار و بر الأمان