المجلس الرئاسي: استكمال المسار الدستوري مهم لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبد الله اللافي، اليوم السبت، اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ومجلس الدولة، لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وبحث أفضل السبل لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، واجراء الانتخابات.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، بحث الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، أهمية نجاح اجتماعات الجولة الأخيرة للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، التي ستعقد في القاهرة خلال الفترة 12-19 يونيو، والتي تهدف إلى وضع إطار دستوري توافقي بين جميع الأطراف.

وتم في الاجتماع التأكيد على ضرورة استكمال العمل على المسار الدستوري، للخروج من الأزمة السياسية، واستمرار الحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة، في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، وفق البيان.