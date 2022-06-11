باشاغا يؤكد على ضرورة وصول لجنة المسار الدستوري لنتائج إيجابية تقود للانتخابات

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أكد، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم السبت، على ضرورة وصول مفاوضات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة لنتائج إيجابية تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

جاء ذلك، في تغريدة على تويتر، حول تواصله مع المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم المبعوث إلى الخاص إلى ليبيا، بول سولير.

وقال باشاغا: “سعيد بالتواصل المثمر والمستمر مع المسؤولين الفرنسين وعلى رأسهم السيد بول سولير. نحن على اتفاق حول أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، وضرورة وصول مفاوضات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة لنتائج إيجابية تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة”.

وتنعقد يوم غد الأحد الجولة الأخيرة لمشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلسي النواب والدولة والتي ستنعقد في القاهرة بهدف إعادة بناء الإجماع على مسار دستوري انتخابي لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية.