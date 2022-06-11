صنع الله يشيد بجهود المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، على دعم المؤسسة الدائم لجهود المصالحة الوطنية التي تضمن استقرار ليبيا، مشيداً بالاتفاق بين مدينتي مصراتة وتاورغاء.

جاء ذلك عقب لقاء صنع الله برئيس مجلس الحكماء والشورى ومخاتير المحلات وعدد من مديري الإدارات والقطاعات والأقسام بتاورغاء، السبت، في زيارة أشرف خلالها رفقة رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك على افتتاح وتدشين قسم التحاليل الطبية داخل مركز العزل الصحي تاورغاء.

كما أجرى صنع الله جولة تفقدية لبعض مراكز ومرافق المدينة، شملت مقر دائرة توزيع كهرباء تاورغاء وعين ماء تاورغاء، وإحدى آبار المياه الكبريتية بالمدينة.

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