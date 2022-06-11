مصادر تؤكد اعتقال مصور فيديو واقعة تحطيم حرس الدبيبة لسيارة مواطن في مصراتة

أخبار ليبيا 24

قالت مصادر محلية متطابقة في مصراتة، اليوم السبت، إن القوة المشتركة مصراتة اعتقلت الشاب فيصل بلحاج على خلفية تصويره لواقعة الدهس التي تعرض لها مواطن من قبل حرس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأكدت المصادر، لأخبار ليبيا 24، إن بلحاج اعتقل من مقر عمله دون توجيهه تهمة معينة، مشيرة إلى أنه هو من. قام بتصوير واقعة الدهس التي وقعت من قبل حراسات رئيس الحكومة أثناء تحطيم لسيارة مواطن بالمدينة تزامنا مع مرور رتل الدبيبة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تحطيم سيارة مواطن بشكل متعمد بواسطة إحدى سيارات رتل الدبيبة.

#أخبارليبيا24 |شاهد | موكب الدبيبة يعتدي على أحد المواطنين بمدينة #مصراتة لتسهيل حركته pic.twitter.com/GwHxuZRrHT — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) June 11, 2022

يأتي ذلك، بينما اعتذر الدبيبة للمواطن الذي تعرضت سيارته للدهس وتم تعويضه بسيارة جديدة عصر اليوم.

وأعرب رواد صفحات التواصل عن أسفهم واستيائهم من هذا التصرف، مستهجنين أن تكون الحكومة. التي يفترض أن تكون حامية للشعب وممتلكاته هي من تهاجم الليبيين وممتلكاتهم.