فنوش: جهات خارجية تستغل الدبيبة كأداة خراب بحثا عن تشكيل السلطة كما تريد

أبدى الكاتب والمحلل السياسي فنوش عبد الحكيم، أسفه من وجود رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في السلطة، ووصف ذلك بالعار.

وقال فنوش في تغريدة عبر “تويتر”: “‏مصير بشر، ولأقول شعب فلسنا كذلك، بين يدي صعلوك كدبيبة .. أي عار” بحسب تعبيره.

وأضاف الكاتب: “الكارثة أن هناك من يدعمونه، فقط، نكاية فينا”، لافتا إلى أن جهات خارجية تستغله كأداة خراب بحثا عن تشكيل السلطة كما تريد”.

يشار إلى أن الدبيبة أكد في كلمة له اليوم السبت أنه لن يسمح بتسليم طرابلس إلا من خلال انتخابات يصوت عليها الشعب.