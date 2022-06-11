دعوة عربية للنأي عن استخدام السلاح مجدداً في ليبيا

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، جميع الأطراف الليبية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، باعتباره أهم ما تم إنجازه على الساحة الليبية منذ أكتوبر 2020، حسب ما نقله المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمانة العامة للجامعة العربية.

وحذر أبوالغيط من خيار العودة إلى السلاح مجدداً في ليبيا، معرباً عن أمله أن يستمر الليبيون بلقاءاتهم وحواراتهم، للوصول إلى توافق دستوري يضمن إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وتشهد طرابلس اشتباكات متقطعة من حين لآخر، كان آخرها اشتباكات ليلة السبت التي استمرت حتى ساعات متأخرة.

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