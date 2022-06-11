الرئيس الفنزويلي يدعو لضرورة توفير ضمانات تنظيم انتخابات في ليبيا

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتنظيم انتخابات تسمح بإعادة بناء دولة ليبية سيدة وديمقراطية.

جاءت تصريحات مادورو عقب مباحثات ثنائية بقصر الرئاسة الجزائرية، على هامش زيارة قادته يومي الخميس والجمعة للجزائر قادمًا من تركيا قبل أن يواصل السبت جولته إلى إيران.

وتابع الرئيس الفنزويلي “نتفق تمامًا مع الجزائر حول ضرورة توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات في ليبيا”.

وسجلت الجزائر وفنزويلا، تطابقًا في وجهات نظر البلدين بخصوص مختلف المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضيتان الفلسطينية والصحراوية وكذا الوضع في ليبيا حسبما أكدت الرئاسة الجزائرية.

بدوره، أكد الرئيس تبون بخصوص الأزمة الليبية أنه متفق مع مادورو على “دعم الشعب الليبي الشقيق بانتخاب مسؤولين جدد لهم شرعية شعبية لبناء ليبيا التي يريدها”، مشيرًا لضرورة مساعدة الشعب الليبي في سبيل إنجاح مسار انتخابي ديمقراطي.