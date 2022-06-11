السفير الأمريكي يستعرض مع المنفي الأوضاع الأمنية في طرابلس

جرى اتصال هاتفي اليوم السبت، بين رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، “ريتشارد نورلاند”.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن المنفي بحث مع السفير الأمريكي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، واجتماعات المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة.

وبحسب البيان تم التأكيد على أهمية نجاح أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، في الوصول إلى صيغة توافقية، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الإنتخابية في أقرب الآجال، باعتبارها السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد.

وأضاف البيان: تم في الاتصال استعراض الأوضاع الأمنية في البلاد وخاصة في العاصمة، والتأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف بالتهدئة وتغليب مصلحة الوطن.