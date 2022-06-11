الشاعر الليبي أحمد النويري يفوز بجائزة فؤاد حداد العربية للشعر العامي

كشف مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس أمناء جائزة فؤاد حداد العربية للشعر العامي، عن فوز الشاعر المصري سمير عبد الباقي (1939) والشاعر الليبي أحمد النويري (1937) بجائزة فؤاد حداد العربية للشعر العامي في دورتها الثانية، بحسب ما نقل موقع “صدى البلد المصري”.

ويضم مجلس أمناء الجائزة في عضويته، كلا من، الشاعر الكبير شوقي حجاب، والشاعر الكبير عبد الستار سليم، والشاعر الكبير محمد بغدادي، والناقد والأكاديمي دكتور خالد أبو الليل، وفق ذات المصدر.

وقد فاز بالجائزة في دورتها الأولى كل من الشاعر المصري مجدي نجيب، والشاعر اللبناني طلال حيدر.

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