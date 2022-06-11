ناشطون يطلقون وسماً تضامنياً مع الطفلة ضحية تحرش والدها

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “كلنا نجية الصل- العدالة لنجية”، للتضامن مع الطفلة نجية التي تحرش بها والدها الذي يعمل ضابط شرطة لمدة عام، قبل أن تخرج عن صمتها وتقدم شكوى ضده.

وعبّر الناشطون عن مساندتهم للطفلة البالغة من العمر 14 عاماً، وهي تقف وحيدة ضد والدها المحتمي بقبيلته ونفوذه، منددين بسطوة القبيلة والمصالح ونهج التهديد الذي سلكه المشتبه به للتغطية على جرائمه التي طالت جميع أفراد أسرته، بعد محاولته قتل والدتها التي قدمت بلاغاً ضده قبل أن تتنازل عنه بعد ضغوط قبلية.

ودعا الناشطون لمحاسبة المعتدي والوقوف إلى جانب الضحية التي روت تفاصيل محنتها في تسجيل مرئي، مُذكّرين الأشخاص المتعاطفين مع الجاني والمطالبين بالتغطية على الجريمة بداعي الستر وحماية التقاليد بأنهم شركاء في الجريمة.

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