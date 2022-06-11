المنفي والسفير الأمريكي لدى ليبيا يبحثان هاتفيًا الأوضاع الأمنية في البلاد

سرت 11 يونيو 2022 (وال)- بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي هاتفيًا مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند؛ سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، واجتماعات المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة.

حيث تم التأكيد خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما ظهر اليوم السبت، التأكيد على أهمية نجاح أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، في الوصول إلى صيغة توافقية، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال، باعتبارها السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد.

كما تم في الاتصال استعراض الأوضاع الأمنية في البلاد وخاصة في العاصمة، والتأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف بالتهدئة وتغليب مصلحة الوطن وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية. (وال)

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